إحالة المتهم بقتل نجل عمه بسبب خلافات فى الصف للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة عامل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل ابن عمه، "خفير خاص" بسبب خلافات فى العمل، وذلك عقب ورود التقارير النهائية للطب الشرعى والتحريات الجنائية.

وقررت النيابة العامة فى وقت سابق، حبس المتهم، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة، وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

بالفحص، تبين أنه تم العثور على جثة أحد الأشخاص فى الصف، وكشفت المعاينة مقتل خفير خاص، نتيجة إطلاق النار عليه، وأن ابن عمه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات متعلقة بالعمل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.