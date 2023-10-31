أوكرانيا وهولندا تبحثان الاحتياجات الدفاعية الإضافية لكييف

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بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، الاحتياجات الدفاعية الإضافية لكييف والبنية التحتية والموانئ.



وكتب زيلينسكي - على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الاثنين - "خلال مكالمتنا الهاتفية، ركزت أنا ومارك روتي على تعزيز دفاع أوكرانيا والأمن الأوروبي والوضع في الشرق الأوسط.. اتفاقياتنا السابقة قيد التنفيذ، وسيتم توفير صواريخ (باتريوت) إضافية، وهناك استعدادات لنقل طائرات (إف - 16) وزوارق دورية ومساعدات مالية طويلة الأجل".



كما حث الرئيس الأوكراني، الاتحاد الأوروبي على تسريع العمل بشأن الحزمة الـ 12 من العقوبات ضد روسيا، بالإضافة إلى آلية فعالة لتحويل الأرباح من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.



وأضاف زيلينسكي "لقد ناقشنا أيضًا الوضع في الشرق الأوسط.. إن منع المزيد من التصعيد في مصلحة المجتمع الدولي، وأوكرانيا مستعدة لبذل كل جهد، بالتعاون مع الشركاء، لوضع حد للإرهاب وحماية أرواح المدنيين".