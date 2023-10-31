أوكرانيا ترفض اتهامات روسية بالضلوع في الشغب بمطار داغستان

وكالات

رفضت أوكرانيا، الاثنين، اتهامات روسيا بأن كييف أدت "دوراً رئيسياً" في أعمال الشغب المناهضة لإسرائيل، التي أدت إلى إغلاق مطار في جمهورية داغستان ذات الغالبية المسلمة في منطقة القوقاز، الأحد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولنكو، إن "اتهامات وزارة الخارجية الروسية لأوكرانيا بأن لها دوراً في أحداث داغستان هي محاولة لإلقاء المسؤولية" على كييف.

وكانت قد اتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أوكرانيا بلعب دور مباشر ورئيسي في أعمال الشغب الجماعية في داغستان، مشيرة إلى أن هذه الأعمال كانت نتيجة لاستفزاز مخطط له ومنفذ من الخارج.



وقالت زاخاروفا، في بيان على موقع الخارجية الروسية الاثنين تعليقا على اقتحام مطار محج قلعة بداغستان: "إن أعمال الشغب الجماعية، التي وقعت في جمهورية داغستان، هي نتيجة لاستفزازات مخططة ومنفذة من الخارج بهدف تقويض التنمية المتناغمة والوحدة العرقية والطائفية لشعب روسيا الاتحادية".



وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية: "في تنفيذ هذا العمل المدمر، تم إسناد دور مباشر ورئيسي لنظام كييف الإجرامي، والذي تصرف بدوره بأيدي كارهي روسيا"، لافتة إلى أن نظام كييف مهتم حاليًا إلى أقصى حد بزعزعة استقرار الوضع في روسيا وتشويه سمعتها على الساحة الدولية على خلفية تراجع اهتمام المجتمع الدولي بالأزمة الأوكرانية.



وتابعت: "أن رد الفعل السريع الذي لا لبس فيه من جانب القيادة الروسية والإجراءات المنسقة والدقيقة والمتناسبة لأجهزة الأمن هي الرد على من يأمل بزرع البلبلة والشقاق في روسيا".