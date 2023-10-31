أهالى قرية بالمنوفية يحلمون بمدرسة ابتدائى لأطفالهم.. ورئيس المركز: قيد الدراسة

المنوفية – محمود شاكر

مناشدات واستغاثات، قدمها أهالي عزبة الجمل التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك للمطالبة بإنشاء مدرسة ابتدائية تحمى ابنائهم من مشقة السفر ذهابا وإيابا وبخاصة أن أقرب مدرسة تبعد عن العزبة بما يقرب من ثلاثة كيلومترات ونصف، يسيرهم التلاميذ يوميا .

قال عزت خشرم، أحد المواطنين بالعزبة، أن التلاميذ يذهبون يوميا من العزبة إلى المدرسة التي تتواجد بقرية دروة وهو الأمر الذى يجعلهم في قلق مستمر وبخاصة أن الطريق الذى يسير فيه التلاميذ طريق ترابي وزراعات ويخشون أن يحدث لهم أي مكروه، علاوة على العديد من الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ بشكل يومي .

وأضاف محمد فوزى حسن، أحد المواطنين انهم تبرعوا بقطعة أرض لبناء مدرسة وتم مخاطبة المسئولين في ضرورة ان يتم بناء المدرسة للحفاظ على حياة التلاميذ وتوفير الوقت والجهد من أجل الوصول إلى أعلى معدلات من التعليم، لافتا إلى أنهم حتى الأن لم يتوصلوا إلى أي شيء بخصوص تلك الأرض .

وتابع محمد على، أن التلميذ ينفق ما يقرب من 20 جنية يوميا، في سبيل الوصول إلى المدرسة، وهو الأمر الذى يمثل عبئا كبيرا على الأسر وبخاصة أن الظروف المادية للأسرة المتواجدة بالعزبة ضيقة إلى حد كبير لانهم يعتمدون بشكل كبير على الارض في الانفاق وأنهم ليس لديهم عوائد تساعدهم على مواجهة عناء الحياة .

وأكد محمود أحمد، احد المواطنين بالعزبة أنهم يتعرضون للقلق الشديد على ابنائهم عقب ذهابهم الى المدرسة، حتى يعودوا للمسافة البعيدة التي يسيرون فيها، ولكن ليس لديهم أي اختيارات سوى أن يرسلوهم الى المدرسة ويدعون الله لهم بالنجاة .

من جانبه، أكد المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، أنه جارى العمل على دراسة الامر من القرية وما تم من الأرض التي تتواجد بها، مؤكدا أن الهدف في النهاية هو أن يتم المحافظة على التلاميذ في كل المراحل وبكل شبر من المركز.



احد المواطنين



احد اولياء الامور



التلاميذ اثناء عودتهم من المدرسة



الطريق الذى يسير منه التلاميذ