اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 05:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أكثر من 400 شهيد وجريح فلسطينى فى مجزرة إسرائيلية بمعسكر جباليا ..صور

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 05:12 م
أكثر من 400 شهيد وجريح فلسطينى فى مجزرة إسرائيلية بمعسكر جباليا ..صور شهداء جباليا
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مصادر صحفية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينيا في مجزرة اسرائيلية بشعة بحق المدنيين في معسكر جباليا شمال غزة.

وعلى مدار أكثر من 3 أسابيع، منذ بدء عمليات طوفان الأقصى، وإقدام قوات الاحتلال على الحرب السابعة ضد أهالي قطاع غزة، كان ملف الاجتياح البري محل جدل داخل تل أبيب، خاصة في ظل التحذيرات الأمريكية والغربية المتتالية من الكلفة البشرية لمثل تلك الخطوة، فضلاً على تأكيد العديد من المسئولين الأمريكيين عدم اقتناعهم بامتلاك الحكومة الإسرائيلية رؤية واضحة أو أهداف قابلة للتحقيق.

وانطلقت عمليات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وخلفت ما يزيد على 1400 قتيل إسرائيلي، وما يقرب من 9 آلاف شهيد فلسطينى غالبيتهم من المدنيين العزل داخل قطاع غزة.

 

وتزامن الاجتياح البري لقطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع موجة من الانتهاكات في القدس المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

مجزرة إسرائيلية بشعة شمالي غزة
مجزرة إسرائيلية بشعة شمالي غزة

 

مجزرة إسرائيلية شمال غزة
مجزرة إسرائيلية شمال غزة

 

مجزرة جباليا شمال غزة
مجزرة جباليا شمال غزة

 

مجزرة جباليا
مجزرة جباليا

 







غزه الان

فلسطين

فلسطين اليوم

الاجتياح البري

جيش الاحتلال الإسرائيلي

اليوم السابع بلس

الاحتلال الإسرائيلي

تضامنا مع فلسطين

دعم فلسطين

فلسطين الان

اخبار غزه

العمليه البريه في غزه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة