أسعار سبائك الذهب بالمصنعية من جرام إلى 100 فى مصر

شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المصري استقرار ملحوظ وذلك بالتزامن مع ثبات سعر الذهب عيار 24 عند نفس مستويات أمس الاثنين ، وفي السياق التالي نرصد تطورات أسعار السبائك الذهب.
أسعار السبائك الذهب من جرام إلي مائة جرام
سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2954 جنيها بدون مصنعية
سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7385 جنيها.
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14770 جنيها .
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29540 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 59080 جنيه.
سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 98869 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 174700 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 295400 جنيه.
مصنعيات سبائك الذهب
مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا.
مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.
مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا.
مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا.
مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا.
مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.
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