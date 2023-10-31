أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 31-10-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 31-10-2023.



إيقاف تداول 17 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، ومطاحن مصر الوسطى، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وأسمنت سيناء، ودلتا للطباعة والتغليف، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وأم بي للهندسة، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.



البورصة تخسر 60 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 60 مليار جنيه عند مستوى 1.536 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 977.6 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.8 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.94%، والعرب على 5.37%، واستحوذت المؤسسات على 25.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 184.3 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، 78.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.3 مليون جنيه، 263.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 22550 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 27701 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 9583 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 4325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 6476 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5171 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1432 نقطة.

وصعدت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: - أسمنت سيناء بسعر إغلاق 7.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.90%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 24.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.45%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 9.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.03%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 2.039 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.98%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 5.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.20%.



وضمت الأسهم المتراجعة: - دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 39.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.26%.

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 46.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.11%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 12.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.82%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 77 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.49%.