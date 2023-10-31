أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 31-10-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 31-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 60 مليار جنيه عند مستوى 1.536 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 17 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، ومطاحن مصر الوسطى، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وأسمنت سيناء، ودلتا للطباعة والتغليف، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وأم بي للهندسة، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.



البورصة تخسر 60 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 60 مليار جنيه عند مستوى 1.536 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 977.6 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.8 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.94%، والعرب على 5.37%، واستحوذت المؤسسات على 25.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 184.3 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، 78.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.3 مليون جنيه، 263.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 22550 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 27701 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 9583 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 4325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 6476 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5171 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1432 نقطة.

وصعدت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والشمس للإسكان والتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 160 ألف سهم، 273.2 ألف سهم، 150 ألف سهم، 11.7 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عدد 482.9 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات 38.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، والنعيم القابة للاستثمارات، عدد 200 ألف سهم، 250 ألف سهم، 125 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، وابن سينا فارما، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، مبيعات بلغت 7 مليارات جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 18%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 423.2 مليون جنيه بنسبة نمو 6%، ويرجع ذلك إلى الحفاظ على معدلات التشغيل بكفاءة عالية، وتحسين مزيج المنتجات، وزيادة حجم المبيعات في السوق المحلي، وارتفاع متوسط أسعار البيع وهوامش العملية الإنتاجية.

وحققت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، صافي ربح 16.6 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر عام 2023 مقارنة 8.4 مليون جنيه بزيادة بنحو 8.2 مليون جنيه بنسبة نمو 96.65، وذلك نتيجة زيادة شحن كمية 7695 طن دقيق 87.50% للشركات الشقيقة بمتوسط يعادل 8794 طن قمح مما أدى إلى زيادة الكميات المطحونة، وزيادة تكلفة الطحن من 550 جنيه إلى 580.25 جنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 1 يوليو عام 2023، وزيادة عائد تسويق النخالة من 10 إلى 15%، كما بلغت مبيعات المخلفات خلال الفترة 3.55 مليون جنيه، وتأثر الفائض بنحو 1.506 مليون جنيه أرباح رأسمالية تمثل صافي قيمة بيع أصول ثابتة.

وحققت شركة مصر للفنادق، مبيعات بلغت 300.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 87.86%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 190 مليون جنيه بنسبة نمو 49.86%.

فيما حققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات نشاط بلغت 4.33 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، بنسبة انخفاض قدرها 9.62%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.02 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرها 27.37%، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسطات أسعار التصدير، وزيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة للزيادة السعرية وتغيرات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.



مصر الجديدة للإسكان قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة باعت أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدان بالقاهرة الجديدة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مقابل 15 مليار جنيه.

مصر للفنادق

قالت شركة مصر للفنادق، إن مجلس الإدارة وافق على استخدام الاسم التجارية (ريتز كارلتون) من شركة ماريوت العالمية لإقامة الفندق المزمع إقامته بمنطقة بالم هيلز بالسادس من أكتوبر، وجدولة تعويض أرض شيكاغو بالأقصر البالغ 80.4 مليون جنيه على 4 أقساط تنتهي في 30 أكتوبر عام 2024.