3 ذهبيات في منافسات اليوم الثالث بالبطولة العربية للشباب.. اعرف التفاصيل

دمياط معتز الشربيني

حصلت اللاعبة نعمة أحمد مسعد القرع لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة رفع الأثقال بدمياط، مع ختام منافسات اليوم الثالث للبطولة مرحلة الشباب، وضمن الفريق القومي لمنتخب مصر على عدد 3 ميداليات ذهبية ( الخطف - الكلين و النطر - المجموع ) بالبطولة العربية للشباب فئة وزن 64كجم في البطولات ( العربية - الإفريقية - الأندية الإفريقية ) التي ينظمها الإتحاد المصري لرفع الأثقال بالصالة المغطاة بستاد القاهرة خلال الفترة من 24 / 10 / 2023 حتى 1 / 11 / 2023.

وبهذا الانجاز يصبح رصيد المشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي بدمياط عدد 21 ميدالية متنوعة كالآتي:-

- عدد 9 ميدالية ذهبية للاعبة نضال محمد علي وزن 49 ك

- عدد 9 ميدالية فضية للاعبة ميرنا محمد علي وزن 55 ك

- عدد 3 ميدالية ذهبية للاعبة نعمة احمد مسعد وزن 64 ك

ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى " الإدارة العامة للموهبة الرياضية " علي المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الالعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلي افضل النتائج سواء كانت محلية أو افريقية او عالمية أو أولمبية.