23 مليار جنيه خلال 9 سنوات.. طفرة فى مشروعات التعليم العالى بسيناء.. إنفوجراف

أنجزت الدولة 37 مشروعا فى مجال التعليم العالى بسيناء خلال 9 سنوات بتكلفة 23 مليار جنيه.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض جهود الدولة في تحقيق طفرة فى مشروعات التعليم العالى بسيناء

عملت الدولة على تنفيذ وإنشاء جامعات ضمن مشروعات التنمية فى سيناء ومنها:

1ـ جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة بـ10.5 مليارات جنيه

2ـ مشروعات تطوير بجامعة العريش بـ1.7 مليار جنيه

3ـ فرع لجامعة السويس بأبو رديس بجنوب سيناء بـ1.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى

4ـ جامعة الإسماعيلية الأهلية بتكلفة 4 مليارات جنيه

5ـ جامعة شرق بورسعيد الأهلية بـ5 مليارات جنيه

6ـ جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بـ645.7 مليون جنيه