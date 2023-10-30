اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 أكتوبر 2023 07:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

23 مليار جنيه خلال 9 سنوات.. طفرة فى مشروعات التعليم العالى بسيناء.. إنفوجراف

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 06:30 م
23 مليار جنيه خلال 9 سنوات.. طفرة فى مشروعات التعليم العالى بسيناء.. إنفوجراف الإنفوجراف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنجزت الدولة 37 مشروعا فى مجال التعليم العالى بسيناء خلال 9 سنوات بتكلفة 23 مليار جنيه.

 

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض جهود الدولة في تحقيق طفرة فى مشروعات التعليم العالى بسيناء

 

عملت الدولة على تنفيذ وإنشاء جامعات ضمن مشروعات التنمية فى سيناء ومنها:

35031316-816d-4dd6-a90a-2e4dc0c97ee5

1ـ  جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة بـ10.5 مليارات جنيه

2ـ مشروعات تطوير بجامعة العريش بـ1.7 مليار جنيه

3ـ فرع لجامعة السويس بأبو رديس بجنوب سيناء بـ1.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى

4ـ جامعة الإسماعيلية الأهلية بتكلفة 4 مليارات جنيه

5ـ جامعة شرق بورسعيد الأهلية بـ5 مليارات جنيه

6ـ جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بـ645.7 مليون جنيه

 







سيناء

جامعات

تعليم

اخبار التعليم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة