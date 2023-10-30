وكيل صحة المنوفية تتفقد مجمع مستشفيات أشمون والوحدات الصحية الأولية

أجرت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أولى جولاتها الميدانية، بالمرور على كل من مستشفى أشمون العام وحميات أشمون بمجمع مستشفيات أشمون، بالإضافة لوحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات الخاصة وحملة للمرور على الأغذية، ورافقها فى المرور اللجنة التى تم تشكيلها من الإدارات الفنية بالمديرية لمتابعة كل ما يخص الصحة بالمنوفية.

وضمت اللجنة إدارات العلاجى، المستشفيات، الوقائى، المكتب الفنى، الرقابة الداخلية، التفتيش المالى والإدارى، العلاج الحر، التمريض، وتم تفقد جميع الأقسام فى مستشفى أشمون العام وتم التأكيد على الاهتمام بقسم قسطرة القلب وتوافر المستلزمات الطبية بها للقضاء على قوائم الانتظار مع سرعة التدخل فى حالات الطوارئ الخاصة بجلطات القلب، كما أكدت على ضرورة الانتهاء من عمليات الأنف والأذن والأسنان.

وتفقدت أقسام الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، وقسم الأشعة ومتابعة الأجهزة الطبية، والكلى الصناعى وأبدت بعض الملاحظات فيما يخص المصاعد والاهتمام بمتابعة الأعطال وسرعة التدخل فى حالة حدوثها وخاصة فيما يتعلق بالأجهزة الطبية، كما حرصت فى حميات أشمون على تفقد الصيدليات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بها، وتابعت أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، كما أكدت على ضرورة الحرص والاهتمام بالنظافة العامة بالمستشفيات والأمن.

وأكدت على ضرورة الانضباط الإدارى وتواجد الأطباء فى أماكن عملهم وان يكون الهدف الأول للجميع هو رضاء المرضى عن مستوى الخدمة المقدمة والاهتمام بالجودة وإجراءات مكافحة العدوى.

كما تم المرور على الوحدات الصحية بالإدارة ومتابعة صلاحية الأغذية، وعلى صعيد آخر قامت إدارة العلاج الحر بالمرور على المنشآت الخاصة، واستطلعت سيادتها آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، ورافق فى المرور الدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة عبير نشأت مدير إدارة الترصد، والدكتورة سوزان السعدنى مدير إدارة المكتب الفنى، الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر، الدكتور أحمد رفعت مدير وحدة الرقابة الداخلية بالمديرية، الدكتورة ابتسام سعيد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، الأستاذة وفاء الشاذلى مدير إدارة التمريض، الأستاذ سعيد عبد المعبود مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى، وكان فى استقبالهم كل من مديرى المستشفى ومدير إدارة أشمون.