وسلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على شكر بايدن للرئيس السيسي على دور مصر في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي في المقابل أكد على تقديره للشكر الأمريكي واطمئنانه بتوافق الرؤية الأمريكية مع المصرية في رفضها لمغادرة الفلسطينيين أراضيهم.

ومن جانبها ، أبرزت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية المكالمة الهاتفية بين السيسي وبايدن، مشيرة إلى مناقشتهما أهمية حماية المدنيين واحترام القوانين الإنسانية الدولية وضمان عدم نزوح الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى.

وركزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على شكر بايدن للسيسي، وإعلان الزعيمين التزامهما بتسريع وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة بشكل فوري ومستمر، بالإضافة إلى تأكيدهما على الالتزام بالعمل سويًا لتهيئة الظروف لتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط يتضمن إقامة دولة فلسطينية.

وفي تقرير شامل عن أحدث تطورات الحرب على غزة، نوهت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن المكالمة الهاتفية بين الزعيمين، حيث سلطت الضوء على تأكيد السيسي وبايدن التزامهما بتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار موقع "فرانس 24" الإخباري إلى المكالمة الهاتفية بين السيسي وبايدن، منوها عن التزام الزعيمين بتسريع وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور وبشكل مستمر .

وفي تقرير عن حصار قطاع غزة، أشارت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إلى المكالمة الهاتفية بين السيسي وبايدن، منوهة عن تعهد الزعيمين خلال المحادثة بالشروع فورا في زيادة حجم تدفق المساعدات الإنسانية وتسريع وصولها إلى غزة، وضمان استمرارها.

ونقلت شبكة "بي إن إن بلومبرج" الكندية تبادل الرئيس السيسي وبايدن وجهات النظر خلال مكالمتهما الهاتفية، حيث ركزت على تعهدهما بضمان عدم نزوح الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، وكذلك التزامهما بالعمل سويًا لحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.

وفي تقرير خاص بالمحادثة الهاتفية بين الرئيس السيسي وبايدن، أبرزت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية تأكيد الزعيمين على ضرورة تجنب تصعيد النزاع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى تعهدهما بالالتزام بالعمل سويًا لتهيئة الظروف المواتية لتحقيق سلام مستدام في المنطقة يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما تطرقت الصحيفة إلى تبادل الزعيمين وجهات النظر حول ضرورة عدم توسع نطاق الحرب على غزة، وكذلك الجهود المستمرة للإفراج عن الرهائن المحتجزين.

كما أبرزت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية المحادثة الهاتفية بين الزعيمين المصري والأمريكي في تقرير خاص، حيث أشارت إلى تقدم بايدن بالشكر للرئيس السيسي على جهود مصر في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما نوهت عن تأكيدهما بالالتزام بتسريع وصول المساعدات وزيادة كمياتها، بالإضافة إلى تعهدهما بحماية أرواح المدنيين وضمان عدم مغادرة الفلسطنيين لأراضيهم، وتشديدهما على ضرورة عدم تفاقم النزاع وتوسعه وكذلك استمرار جهود إطلاق سراح المحتجزين في القطاع المحاصر.

