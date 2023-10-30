وزير العدل: 2024 عام العدالة الناجزة بعد إنهاء تراكم القضايا بالمحاكم خلال 2023

كتب إبراهيم قاسم

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، اعتبار نهاية عام 2023 هو نهاية تراكم القضايا في المحاكم على أن يكون عام 2024 هو عام العدالة الناجزة والفصل فى الدعاوى المقامة أولاً بأول.

وشدد وزير العدل، على ضرورة تحقيق المستهدف من العام القضائى الحالى وهو الانتهاء مما تبقى من دعاوى منظورة بالمحاكم واعتبار نهاية عام 2023 هو نهاية تراكم القضايا.

وقال المستشار عمر مروان، خلال لقائه برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية أمس، إن العمل بالوزارة يسير بمنهجية وطريقة مؤسسية من خلال خطة مدروسة لها مستهدفات يتم متابعة تنفيذها بشكل دورى ومستمر.

وأكد المستشار عمر مروان، أن وزارة العدل حريصة على تعظيم الاستفادة من أليات التقاضى الالكترونى واستكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمى فى جميع المحاكم، بما يتواكب مع النهضة التكنولوجية التى تشهدها الدولة، ويسهم فى تحقيق العدالة الناجزة، وخدمة المتقاضين.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، اجتمع بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ المستهدف من خطة العام القضائى الحالى.

ووجه الوزير التهنئة لرؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية وجميع قضاة مصر بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائى، وتواكبهما وذكرى انتصار 6 أكتوبر.