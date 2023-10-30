وزير التعليم يوجه بتعريف الطلاب المواد التعليمية على موقع الوزارة للاستفادة منها

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ، على أنه تم اختيار أفضل المعلمين لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات التعليمية على مستوى الجمهورية، موجهًا مديري الإدارات التعليمية بالإعلان عن جدول برامج القنوات التعليمية لجميع الطلاب بالمدارس لتحقيق أقصى استفادة لهم، موضحا أن فترات المشاهدة للمواد التعليمية التي تمت إذاعتها على التليفزيون، تساعد في سد عجز المعلمين، حيث إن الحصة التي يتم عرضها بالتليفزيون تكافئ حصتين دراسيتين.

وأشار الوزير إلى أن إتاحة مواد تعليمية وتدريبية بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، مشيرًا إلى أهمية تعريف الطلاب في المدارس بهذه المواد للاستفادة منها في التحصيل الدراسي عبر تحميلها من موقع الوزارة مجانا.

وبدأت المدارس تقييم الطلاب فى منهج شهر أكتوبر، حيث تعقد المدارس اختبارات الشهر للطلاب خلال اليوم الدراسى، حيث تتم التقييمات وفق أسئلة قصيرة لقياس نواتج التعلم فيما درسه الطالب منذ بدء العام الدراسي الجديد حتى نهاية توزيع المقررات الدراسية لشهر نوفمبر فى جميع المواد.