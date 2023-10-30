وزير التعليم يجتمع مع وكلاء الوزارة لمتابعة انتظام الدراسة

كتب محمود طه حسين

يعقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا ظهر اليوم الإثنين، مع وكلاء وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس بعد مرور الشهر الأول من انطلاق العام الدراسى الجديد.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن لقاء الوزير مع مديرى المديريات التعليمية سوف يناقش عدة أمور هامة تتعلق بالعملية التعليمية، من أبرزها تسكين المعلمين الجدد واستلامهم العمل وأيضا توزيع المديرين الجدد على المدارس والذين تلقوا تدريبات فى إحدى الجهات المعنية، إضافة إلى توجيه المديريات بضرورة توعية الطلاب بأهمية الاستفادة من المحتوى والأسئلة الموجودة على موقع الوزارة، كما أنه سيتم الحديث عن تلاشى السلبيات التى ظهرت منذ بدء الدراسة ومعالجة ظاهرة الغياب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى بحزم على الطلاب.

وأوضحت أنه من المقرر أن يوجه الوزير المديريات بإعلان طبيعة وشكل امتحانات الشهادة الإعدادية سواء سيتم عقدها بنظام البوكليت أو ورقة الأسئلة والإجابة مثل السنوات الماضية، كما أنه من المقرر أن يشدد الوزير على خطورة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض التلاميذ وأهمية القضاء عليها والمتابعة الجيدة للتحصيل الدراسى للطلاب، إضافة إلى مناقشة التوسع فى المدارس الرسمية الدولية والمتفوقين والمدارس المتميزة.