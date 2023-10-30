اليوم السابع
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وزارة النقل تعلن غدا عن تفاصيل معرض النقل الذكى

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:11 م
وزارة النقل تعلن غدا عن تفاصيل معرض النقل الذكى وزارة النقل - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تنظم وزارة النقل، غدا الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 والاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال المؤتمر والندوات والجلسات وورش العمل المختلفة، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، ورؤساء الموانئ والشركات القابضة، وقيادات وزارة النقل، ورئيس وقيادات الشركة المنظمة. 
 
وأكدت وزارة النقل أن معرض النقل الذكى، يحظى بحضور مكثف من وزراء النقل في الدول الأجنبية والعربية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الإعلان عما أعدته وزارة النقل لزائري المعرض من وسائل نقل حديثة. 
 
ويقام معرض ومؤتمر النقل الذكى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسيشهد حضورا مكثفا من وزراء النقل والسفراء بالدول الأجنبية والعربية المختلفة بالاضافة الى رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل من مختلف دول العالم.






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