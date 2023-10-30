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وزارة الصحة: نستهدف تخفيض وفيات مرض الالتهاب السحائى لـ70%

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 01:00 ص
وزارة الصحة: نستهدف تخفيض وفيات مرض الالتهاب السحائى لـ70% وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن منظمة الصحة العالمية وضعت خطة استراتيجية للتخلص من المرض بحلول 2030.
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار في نصريح لليوم السابع، إن الاستراتيجية العالمية للقضاء على مرض الالتهاب السحائى تستهدف القضاء على الأوبئة المتعلقة بالمرض فضلا عن الحد من الإصابة بالالتهاب السحائى بنسبة 50% وتقلل الوفيات بنسبة 70% .
 
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تستهدف الحد من الإصابة بالمرض، مشيرا إلى أن مصر تعمل وفق الاستراتيجية العالمية لمواجهة التهاب السحائى وأن معدل الإصابة في مصر 8 حالات لكل 100 مليون وتابع: لا توجد أى إصابات خلال العشر سنوات الماضية.
 
وأوضح أنه يتم التطعيم ضد مرض الدرن في أول 40 يوما من الولادة، مضيفا أنه يتم تطعيم 6.5 مليون طفل سنويا فى مراحل التعليم الأولى صد الالتهاب السحائى، لافتا إلى أن هناك 26 دولة فى أفريقيا بها حوالى 450 مليون يتم تطعيم المسافرين لها  ضد الالتهاب السحائى، وهو ما يضطرنا لتطعيم 600 ألف شخص سنويا.






الصحة

الالتهاب السحائى

تطعيم الالتهاب السحائى

اليوم السابع بلس

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