وزارة الصحة تكشف أسباب الإصابة بالأنيميا.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالأنيميا والتى تضمنت :-

1- الإصابة بالأمراض المزمنة

2- اضطراب خلايا الدم الحمراء الوراثية

3- نقص العناصر الغذائية

4- الدورة الشهرية الشديدة والمشاكل المتعلقة بالحمل

5- العدوى الطفيلية

6- فيروس نقص المناعة البشرى Hiv

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن مبادرة الكشف المبكر عن السمنه والتقزم والانيميا تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ 30 ألف مدرسة حكومية وخاصة، مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة فى العمل حتى نهاية العام الدراسي الحالي بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف عبدالغفار أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار إلى أن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على بياناتهم الخاصة، لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.