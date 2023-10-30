وزارة الصحة تكشف آليات التعرف على اللحوم الفاسدة قبل استخدامها

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات التعرف على اللحوم الفاسدة قبل استخدامها، حيث تتضمن مجموعة من الخطوات وهى :-

- وجود طبقة لزجة نتيجة نمو الميكروبات عليها.

- وجود رائحة كريهة.

- ظهور بعض الأعفان عليها.

وتابعت وزارة الصحة، إنه يجب تخزين اللحوم بطريقة سليمة .

وحول كيفية التعامل مع اللحوم قالت وزارة الصحة أنه يجب غسيل اليد بشكل متكرر عند تحضير أي نوع من اللحوم أو الأسماك أو الدواجن، حيث يمكن أن تنتشر البكتيريا بسرعة بين يديك واللحوم.

كما يجب غسيل اليد دائمًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد التعامل مع اللحوم ، سواء كانت نيئة أو مطبوخة.

ونظرًا لإمكانية انتشار البكتيريا بسهولة، يجب إعداد اللحم على سطح منفصل عن جميع مواد الطهي الأخرى، ويجب الاختفاظ بالخضراوات والمكونات الأخرى بعيدًا عن اللحوم ، خاصةً إذا كنت لا تطبخها معًا في نفس الطبق.