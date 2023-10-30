هيئة الطاقة الذرية: الإعلان عن طفرات لمحاصيل زراعية جديدة قريبًا

كتبت رحمة رمضان

قال الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، إن الهيئة تستعد خلال الأشهر القليلة المقبلة للإعلان عن التوصل إلى طفرات فى بذور جديدة ستساهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية و الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من بعضها والاستغناء عن اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.

وأضاف الحاج فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن علماء الهيئة نجحوا من خلال أبحاثهم الوصول إلى طفرة جديدة للقمح تم استنباطها داخل مركز البحوث النووية التابع لهيئة الطاقة الذرية و التى تحقق زيادة في إنتاجية القمح بنسبة تصل إلى 33% عن المنتج المحلى التقليدي ، و جار التنسيق مع وزارة الزراعة لاستخراج التراخيص اللازمة لبدء تطبيق الطفرة و استكمال الإجراءات بخطى سريعة.

وأوضح، أن قسم بحوث المنتجات الطبيعية التابع لشعبة التكنولوجيا الحيوية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بالتعاون مع قسم الخضر بكلية الزراعة بجامعة المنيا نجح فى إنتاج صنف جديد من اللوبياء ، و أثبتت النتائج بأن الأصناف الجديدة من اللوبياء متقزمة تقزم واضح مما يعطي ميزة تنافسية عن الأصناف التقليدية وكذلك تميزها بتبكير الأزهار، وسرعة النضج وكانت كثيرة الحوامل الزهرية، وعدد القرون وبالتالي فقد أظهرت النتائج زيادة الأنتاجية بنسبة تتراوح بين 25 – 30% مقارنة بالأصناف التقليدية..