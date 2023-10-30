نقابة الأطباء تستقبل الدكتور عوض تاج الدين لمناقشة دعم الوضع الصحى بغزة

كتبت آية دعبس

استقبلت نقابة أطباء مصر، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ظهر اليوم الاثنين، وكان فى استقباله هيئة مكتب نقابة الأطباء.

وقدم الدكتور عوض تاج الدين التهنئة لمجلس النقابة بمناسبة انتخابات التجديد النصفى وتولى الدكتور أسامة عيد الحى منصب النقيب العام، وأشار إلى أن العمل المشترك على دعم الوضع الصحى بغزة من الأمور الملحة فى التوقيت الحالي، وكذلك إصدار قانون المسئولية الطبية لاستقرار المنظومة الصحية بمصر.

وقال عبد الحى إن نقابة الأطباء تقدم يد العون بالتبرعات من لجنة مصر العطاء للأشقاء بغزة عن طريق الهلال الاحمر المصرى وكذلك استعداد الاطباء المصريين وتدريبهم للمساهمة فى علاج المصابين بغزة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما ناقشت هيئة المكتب مشاكل التراخيص للمنشآت الطبية وطرق حل المشكلات التى يتعرض لها الاطباء وكذلك سرعة العمل على اقرار قانون المسئولية الطبية وضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداء على أفراد الطاقم الطبى.