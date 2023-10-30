مطار العريش يستقبل 58 طائرة نقلت 1200 طن مساعدات لغزة

العريش - محمد حسين

استقبل مطار العريش الجوى بشمال سيناء 58 طائرة شحن محملة بـ1200 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة لصالح قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي حتى اليوم.

وأعلن الدكتور رائد عبد الناصر، الأمين العام للهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن الطائرات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية.

وأشار الأمين العام، إلي أن أولي الطائرات وصلت من الأردن يوم 12 أكتوبر الجارى، وآخر الطائرات فرنسية وصلت أمس الأحد.

أضاف الأمين العام، أن المساعدات عبارة عن مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وخيام وسيارات إسعاف مجهزة مولدات كهرباء، حيث جرى تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش، تمهيدًا لإدخاها إلي قطاع غزة.

وأشار الأمين العام، إلي أن الطائرات كان في استقبالها الهلال الأحمر المصري، وعدد من سفراء الدول في القاهرة.