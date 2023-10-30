اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 أكتوبر 2023 07:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 17 شخصا وفقدان 70 آخرين إثر غرق قارب شمالي نيجيريا

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 07:18 م
مصرع 17 شخصا وفقدان 70 آخرين إثر غرق قارب شمالي نيجيريا الشرطة النيجيرية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 17 شخصًا مصرعهم، فيما أُدرج 73 آخر على قائمة المفقودين جراء غرق قارب شمالي البلاد.


وذكرت خدمات الطوارئ الوطنية - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الإثنين أن القارب كان يحمل على متنه تجارًا كانوا عائدين من سوق سمك في ولاية "تارابا" شرقي البلاد في وقت متأخر من مساء أمس الأول السبت عندما غرق القارب في نهر بنوي الذي يعد أكبر أنهار نيجيريا.


وأوضح مدير الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في البلاد، لادان أيوبا، أن القارب كان يحمل على متنه 100 راكب، بينما تم إنقاذ 14 راكبًا وانتشال 17 جثمانًا، فيما أُدرج 73 شخصًا على قائمة المفقودين.


ووصف حاكم ولاية (تارابا) الحادث بـ "المأساة الهائلة"، كما أكدت الشرطة أن السلطات فتحت تحقيقًا في الحادث للوقوف على أسباب وقوعه وتداعياته، لافتة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ قد تستمر لعدة أيام.







نيجيريا

الشرطة النيجيرية

غرق قارب

غرق قارب فى نيجيريا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة