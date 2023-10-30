اليوم السابع
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الإثنين، 30 أكتوبر 2023 01:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 13 شخصا وإصابة 50 آخرين فى حادث اصطدام قطارين جنوب شرق الهند

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:57 م
مصرع 13 شخصا وإصابة 50 آخرين فى حادث اصطدام قطارين جنوب شرق الهند اصطدام قطار ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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لقى 13 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 50 آخرون بجروح فى حادث اصطدام قطارين جنوب شرق الهند، وفقا لحصيلة أصدرتها السلطات المحلية.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، وقع الحادث بين مدينتي ألاماندا وكانتاكابال في ولاية أندرا براديش، بعدما تجاوز قطار يقل ركابا الإشارة.

وقال المسؤول المحلي ناغالاكشمي إس إن "13 راكبا لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون. وعمليات الإنقاذ جارية".

وعزت وزارة السكك الحديد الهندية في بيان الحادث إلى "خطأ بشري"، وفقا لاستنتاجات تحقيق أولي.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على موقع "إكس" إلى أنه تواصل مع وزير السكك الحديد وقدم "تعازيه لعائلات الضحايا آملا بشفاء عاجل للمصابين".

وفي يونيو الماضى، أدى حادث اصطدام بين 3 قطارات قرب بلدة بالاسور بولاية أوديشا في شرق الهند، إلى مقتل نحو 300 شخص وإصابة أكثر من ألف، بسبب عطل في نظام التبديل.

 

 







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