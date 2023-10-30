مدير الطب البيطري بكفر الشيخ: تحصين وسحب عينات من 140 ألف طائر

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور محمد السيد بشار مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ ، أن الحملات البيطرية بقرى مراكز محافظة كفر الشيخ، تمكنت من تحصين 60 ألفا و160 طائرا متنوعا ضد الأمراض الوبائية، وذلك وفي إطار مكافحة مرض أنفلونزا الطيور.

وأضاف بشار، أنه تم تحصين بأجر 20 ألفا و180 طائرا متنوعا بلقاح أنفلونزا الطيور، كما تم تقصى نشط فى مسار الطيور المهاجرة بمركز بلطيم ، فتم سحب 30 عينة طيور من 10 منازل بقرية الربع، وتم إرسالها إلى المعامل المرجعية للفحص، فضلا عن تطهير سوق واحد، و5 ريش، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، مؤكداً أنه تم سحب 200 عينة ما قبل البيع من 15 مزرعة بإجمالى 60 ألف و400طائر، وتم منح 22 تصريح نقل الطيور الحية، حفاظاً على الثروة الداجنة.