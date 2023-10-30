محافظ بورسعيد يتابع مستوى الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحى الشامل

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مستشفى النصر التخصصي، التابعة ل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك في إطار جولاته المستمرة على المنشٱت الطبية لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور مصطفي شعبان رئيس قطاع إقليم القناة لهيئة الرعاية الصحية

والتقى محافظ بورسعيد أطقم الأطباء والتمريض، كما أطلع على سير العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، مستمعا لشرح موجز حول معدلات العمليات التي شهدتها المستشفى مؤخرا، مشيدا بتواجد أطقم الأطباء والتمريض بجميع الأقسام وانتظام الخدمة وأدائها بمستوى متميز، موضحا أن مستشفى النصر أصبح من الصروح الطبية المميزة والتي تقدم خدمة لائقة على أعلى مستوى، وأصبحت تشهد معدلات كبيرة وغير مسبوقة من العمليات المتنوعة.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين خلال جولته بالمستشفى، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة والذين أكدوا على أن المستشفى توفر الرعاية الصحية والطبية الكاملة لجميع المواطنين، كما أشادو بتعامل الأطقم الطبية داخل المستشفى وسرعة تقديم الخدمات.

وأكد المحافظ، أهمية الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، مؤكدا أن هذا المستوى من الخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمواطنين ، أصبحت النمط السائد لجميع مستشفيات المحافظة منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي حقق منظومة متطورة من القطاع الصحي غير مسبوقة حققت معدلات رضا كبيرة لدى المواطنين.