محافظ بنى سويف يتفقد معرض السلع المخفضة بمدينة إهناسيا

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز ومدينة إهناسيا، لتفقد معرض السلع، الذي أقامته الوحدة المحلية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وتحت إشرافها، وبالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، في إطار سلسلة المعارض التي يتم تنفيذها على مستوى الوحدات المحلية، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي يتم تنظيمها في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتجول المحافظ داخل مكونات وأجنحة المعرض، الذي يحوى كميات كبيرة من مستلزمات الأسرة من المواد الغذائية والسلع التموينية، بتخفضيات تصل إلى 25% مقارنة بمثيلتها في الأسواق والمحال والمولات والتجارية بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية، مشيداً بالمعرض ، الذي يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية الأساسية والاستراتيجية.

وأشار المحافظ إلى تكليفاته السابقة لمسؤولى التموين والوحدة الاقتصادية والجهات المعنية من مباحث التموين والصحة والطب البيطري بالمتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل بالمعارض لضمان الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها وجودة السلع،مشيراُ إلى أنه إقامة المعرض يأتي ضمن خطة للتوسع وتعميم عقد سلسلة من المعارض على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والسلاسل التجارية وتحت إشراف التموين.

ونوه المحافظ إلى تكليفات القيادة السياسية للحكومة وأجهزة الدولة، باستمرار الجهود والتنسيق الدائم ،للحفاظ على استقرار وتوافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة في الأسعار تحقيقًا للصالح العام، مثمناً جهود المبادرة والتي تستهدف تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من التداعيات السلبية بسبب الظروف والمتغيرات الدولية والإقليمية التي تشهدها دول العالم في الفترة الحالية وما يترتب عليها من ارتفاع الأسعار بسبب نقص سلاسل الإمداد على مستوى دول العالم.

رافق المحافظ خلال تفقده المعرض المقام أمام بجوار ديوان عام الوحدة المحلية، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، ناصر سيف رئيس المدينة، الدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومسؤول المعارض والأسواق بالمحافظة بعض التنفيذيين المعنيين.