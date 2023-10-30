محافظ الغربية يتفقد المستشفى المركزى ومركز الإسعاف والحماية المدنية بالسنطة

الغربية ـ مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم، المستشفى المركزي القديم والجديد ومركز الإسعاف بمدينة السنطة، وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفيات، والتأكد من مدى جاهزية المستشفيات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ومنى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

وبدأت الجولة بتفقد مستشفى السنطة المركزي القديم، حيث قام المحافظ بمتابعة عدد من أقسام المستشفى منها الاستقبال، وأقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي وقسم الحضانات والأشعة.

كما تفقد بنك الدم بالمستشفى للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته، و الصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة واستفسر رحمي من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدا على تقديم كل سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة التفقدية للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضى والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، مشيرا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار.

ولفت "رحمي" إلى أننا نعمل جميعا كل في موقعه، تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كل مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى السنطة الجديدة والمقامة على مساحة 4800 م2 بإجمالي تكلفة 462 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 86 %، لتستوعب 190 سريرا و23 حضانة إلى جانب (5 غرف عمليات رئيسية، قيصرية، 2 ولادة طبيعة، 2 عنبر عناية مركزة سعة 15 سريرا، قسم الغسيل الكلوي العيادات الخارجية وقسم الطوارئ.

وواصل محافظ الغربية جولته بتفقد مركز الإسعاف الرئيسي بمسهلة والذي يضم سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، واطمأن المحافظ على مدى جاهزيتها لتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى تفقد مركز الحماية المدنية بالسنطة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد جراج مجلس مدينة السنطة والذي تتم بداخله أعمال صيانة وإصلاح للسيارات والمعدات الخاصة بالمركز والمدينة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بصيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة.