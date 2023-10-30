كيف نجحت الدولة فى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية بأهم 5 مدن بشمال سيناء؟

كتبت رحمة رمضان

نجحت الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية في تنفيذ خطة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في مصر بشكل عام وفي سيناء بشكل خاص، حيث تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تطوير شبكات نقل الكهرباء بأهم 5 مدن بشمال سيناء وهم العريش، بئر العبد، رمانة، الشيخ زويد، رفح، ويشمل حوالى 51 مركز وقرية لتطوير مستوى الخدمة لاهالى سيناء وهى كالآتى:



1- وضع الجهد على 4 محولات بمحطة محولات المساعيد جهد 220/66/22 ك.ف



2- وضع الجهد على 2 محول بمحطة محولات أسمنت العريش 2 جهد 66/11 ك.ف



3- وضع الجهد على 3 محول بمحطة محولات شرق بورسعيد جهد 66/22 ك.ف و3 محول بمحطة محولات الشيخ زويد جهد 66/22 ك.ف



4- تم تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات وسلك الأرضى ذو الألياف الضوئية OPGW لزوم إعادة تأهيل وتعديل جزء من مسار الخط الكهربائى القائم المساعيد / الشيخ زويد شمال 66 ك.ف



5- تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات لزوم فتح الخط الكهربائى بالوظة / رمانه جهد 66 ك0ف ) دخول / خروج ( على محطة محولات شرق بورسعيد الجديدة جهد 66/22 ك.ف ) ملك الغير



6- جارى تنفيذ محطة محولات المنطقة الصناعية شرق بورسعيد ملك الغير22/66/220 ك.ف محافظة شمال سيناء.



7- تم تنفيذ عدد 2 دائرة كابلات جهد 220 ك0ف قطاع 1 × 1600 مم2 لربط محطتى محولالت شرم الشيخ جهد 220 ك0ف & توليد شرم الشيخ جهد 220 ك.ف.



8- توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك.ف كاملة بملحقاتها لربط الكابلات القائمة لمشروع ربط محطة توليد شرم الشيخ بمحطة السكاكين بطول 500م والدخول علي المبني الجديد ل GIS بدال من الربط المؤقت علي نهايات AIS بنظام تسليم المفتاح جهد ف.ك 220



9- توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 66 ك.ف كاملة بملحقاتها لربط الكابلات القائمة لمشروع ربط محطة توليد شرم الشيخ بمحطة السكاكين بطول 400 م والدخول علي المبني الجديد ل GIS بدال من الربط المؤقت علي نهايات AIS بنظام تسليم المفتاح.