كيفية تركيب عداد مياه بدل تالف أو معطل.. 5 مستندات مطلوبة

كتبت - مرام محمد

تتيح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، للمستهلكين من عملاء الشركة، الذين يواجهون أعطال مستمرة في عدادت المياه الخاصة بهم، التقدم بطلب في مراكز خدمة العملاء التابعة لها لتركيب عداد مياه بدل تالف أو معطل، شريطة تقديم الأوراق والمستندات التالية:

1- طلب من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- صورة لآخر فاتورة استهلاك.

4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5- البريد الإلكتروني للعميل.

ونبهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، على أن في حالة حدوث أي مشكلة تخص العداد من (أعطال – تلف العداد – توقف القراءة) يجب التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء"، وأبرزها:

- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.

- الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.

- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

- أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

- الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.

وأوضحت الشركة 4 طرق للتواصل معها لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي:

-الموقع الإلكتروني للشركة http://www.gcww.com.eg.

-الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك http://www.facebook.com/Gizagcww.

-الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .

-الاتصال بالخط الساخن 125.