كوبرى الفردان الجديد يعيد خدمة القطارات لسيناء من جديد.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

. انتهت وزارة النقل من إنشاء خط الفردان / بئر العبد بسيناء، وذلك لإعادة حركة القطارات مرة أخرى لسيناء بعد توقف دام سنوات، ومن المقرر أن يعمل الخط خلال أيام قليلة

وتم إنشاء خط بئر العبد العريش بطول 80 كم وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد بإجمالى أطوال حوالى 275 كم، حيث يجرى إعادة تأهيل وتطوير الخط من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم ومن بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم.

كما يتم تنفيذ أعمال تطوير بمحطة بئر العبد حيث تم تسوية وتمهيد الجسر القديم بداية من المحطة فى اتجاه الفردان لتركيب القضبان والفلنكات، وكذلك محطة بالوظة حيث تم رفع السكك القديمة وتنظيف قطاع التزليط وإعادة تركيب السكة وتزليطها ودكها بالإضافة إلى محطة القنطرة شرق، وأوشكت على الانتهاء من إحلال وتجديد السكك القديمة.

كما تم إنشاء كوبرى معدنى جديد بمنطقة الفردان بالإضافة إلى إعادة تأهيل الكوبرى القائم، وكوبرى الفردان، يتكون من 2 كوبرى معدنى طول كل منها 640 مترا يتكون كل كوبرى من جزئين طول كل جزء 320 مترا يمر الجديد أعلى فرعة قناة السويس الجديدة ويمر الاخر القائم أعلى فرعة قناة السويس القديمة وتم الانتهاء من انشاؤه فى 2001 وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وذلك لتعظيم التنميه بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب والبضائع بين الوادى وسيناء.

وتضمنت الأعمال تنفيذ الكوبرى المعدنى الجديد بسكة مزدوجة على قناة السويس الجديدة كما تم تأهيل وازدواج خط السكة الحديد اعلى الكوبرى المعدنى القائم وتم إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين الجديدة والقديمة وربط الكوبرى غرب القناة بخط بنها بورسعيد وشرق القناة بخط الفردان رفح وإنشاء برج إشارات شرق قناة السويس وإنشاء سحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات ( مياه - كهرباء - إشارات) وإنشاء منطقة إدارية لإدارة هذه الكبارى شرق قناة السويس الجديدة.