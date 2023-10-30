فتح باب التقدم لوظيفة مدير إدارة الشؤون القانونية والملاريا بصحة القليوبية.. اعرف الشروط

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية ، بقيادة الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فتح باب الترشيح لشغل وظيفة "مدير إدارة الملاريا - مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية"، بشرط أن تتوافر مجموعة الشروط المطلوبة بالمتقدمين لكل وظيفة، بالإضافة إلى تقديم المستندات اللازمة، على أن تقدم الطلبات إلى مكتب مدير إدارة الموارد البشرية بديوان المديرية خلال 15 يوم اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 31 / 10 / 2023/ وحتى الثلاثاء الموافق 14 / 11 / 2023.

وتضمنت الشروط المطلوب توافرها بالمتقدمين لشغل الوظيفة، هي:

1- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب لشروط شغل الوظيفة.

2- الإلمام بمسئوليات ومهام الإدارة طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي ولديه الخبرة في المجال.

3- حاصل على تقارير الكفاية بدرجة ممتاز عن أخر 3 سنوات.

4- غير محال للمحاكمة التأديبية.

5- أن يكون من العاملين التابعين لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية.

6- اجتياز المقابلة الشخصية المقررة.

أما المستندات المطلوبة فهي:

1- طلب باسم الدكتور مدير المديرية.

2- السيرة الذاتية والإنجازات العلمية وما يؤيدها من مستندات.

3- بيان حالة وظيفية موضح به الجزاءات والإجازات والتقارير السرية عن آخر 3 سنوات موضحا به جهة عمله الأصلية.

4- خطاب يفيد بأنه غير محال للمحاكمة التأديبية معتمد ومختوم.

5-مقترحات لتطوير العمل.

6- صورة من بطاقة الرقم القومي.