عضو بالدوما الروسي: تصرفات الغرب بخصوص الحرب على غزة تظهر نفاقهم

وكالات

حثّ عضو مجلس الدوما الروسي سلطان حمزاييف الشركات الغربية على مغادرة إسرائيل وسط التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، معربا عن ثقته في أن ذلك لن يحدث لأنها "شركات مرائية".

وقال حمزاييف في تصريح لوكالة "نوفوستي" إننا نترقب "النزاهة الحاسمة" ذاتها من كافة العلامات التجارية العالمية من أجل إثبات عدم تسيّسها أن تعمد إلى مقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما لن يفعله هؤلاء المراؤون بالطبع". .

ورأى حمزاييف أن مثل هذه التصرفات "تظهر نفاق الغرب". مضيفا: "لقد أرادوا إجبار روسيا على وقف القتال من أجل سيادتها وأمنها ونظامها.. هذا هو الفارق الرئيسي".