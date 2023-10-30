اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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عضو بالدوما الروسي: تصرفات الغرب بخصوص الحرب على غزة تظهر نفاقهم

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 03:00 ص
عضو بالدوما الروسي: تصرفات الغرب بخصوص الحرب على غزة تظهر نفاقهم الدوما الروسي- أرشيفية
وكالات

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حثّ عضو مجلس الدوما الروسي سلطان حمزاييف الشركات الغربية على مغادرة إسرائيل وسط التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، معربا عن ثقته في أن ذلك لن يحدث لأنها "شركات مرائية".

وقال حمزاييف في تصريح لوكالة "نوفوستي" إننا نترقب "النزاهة الحاسمة" ذاتها من كافة العلامات التجارية العالمية من أجل إثبات عدم تسيّسها أن تعمد إلى مقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما لن يفعله هؤلاء المراؤون بالطبع". .

ورأى حمزاييف أن مثل هذه التصرفات "تظهر نفاق الغرب". مضيفا: "لقد أرادوا إجبار روسيا على وقف القتال من أجل سيادتها وأمنها ونظامها.. هذا هو الفارق الرئيسي".

 

 







الدوما الروسي

روسيا

الحرب على غزة

غزة

المجتمع الدولي




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