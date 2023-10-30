طقس الخليج.. ممطر بالسعودية مائل للحرارة بالكويت وغائم في الإمارات والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

طقس السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، القصيم والجوف. في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك."

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس، اليوم، صحوا الى غائم جزئي أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصحاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:33 والثاني عند الساعة 02:39 والجزر الأول عند الساعة 20:13 والجزر الثاني عند الساعة 07:41 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 09:42 والمد الثاني عند الساعة 23:27 والجزر الأول عند الساعة 16:29 والجزر الثاني عند الساعة 05:03.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل، معتدل وغائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، غائم جزئياً أحياناً .

والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام .

درجة الحرارة العظمى 32 م درجة الحرارة الصغرى 23 م

الرطوبة النسبية العظمى 80 % الرطوبة النسبية الصغرى 25 %