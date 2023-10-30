طرق التواصل مع محافظة الجيزة للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات

كتبت - مرام محمد

خصصت محافظة الجيزة ، عدداً من الطرق لاستقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة بشأن الخدمات المقدمة إليهم، وذلك على النحو التالي:

1- يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.

2- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01030113022).

3- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهى (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).

4- يمكن تقديم الشكوى باليد الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

5- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اطلع خلال ترأسه لجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة، لبيان الإدارة العامة لتكنولوجيا الإتصالات والبوابة الإلكترونية بشأن متابعة منظومة الشكاوى بالمحافظة.

وأوضح البيان نجاح أجهزة المحافظة فى إنجاز 99.06% من الشكاوى الواردة والتى تصدرت بها الهيئة العامة للنظافة والتجميل معدل الإنجاز بالاستجابة إلى 100% من الشكاوى الواردة إليها يليها أحياء الهرم والعمرانية إلى جانب تمكن المحافظة من إنهاء نسبة 90% من المعاملات الواردة من قبل المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجيا والتي بلغت 16145 إجمالي معاملات للمواطنين، حيث تصدر بها أحياء العجوزة والطالبية معدلات الإنجاز.