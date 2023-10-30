وقالت مصادر إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في الزوايدة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 11 شخصا، أغلبيتهم نساء وأطفال.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا بجوار محطة أبو قمر بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3، إضافة إلى عدد من المصابين.

واستُشهد 3 آخرون في قصف مركبة، جنوب مدينة غزة، واشتد القصف المدفعي المكثف في محيط مدينة الشيخ زايد وقليبو شمال غزة، دون أن يبلغ عن شهداء أو جرحى.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات مُكثفة على حي "تل الهوا" غرب غزة، الذي يتعرض يوميًا لقصف مُتواصل للمباني السكنية والمحلات التجارية.

وأعلنت مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي في "بيت لاهيا"، شمال غزة، عن وصول عشرات الشهداء والجرحى، جراء القصف المتواصل على مُخيمي البريج والنصيرات، ومنطقة الزوايدة.

وكانت مستشفيات قطاع غزة، قد أعلنت أمس الأحد ارتفاع حصيلة الشهداء جراء المجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان القطاع إلى أكثر من 8 آلاف شهيد، غالبيتهم أطفال ونساء وشيوخ، إضافة إلى ما يزيد على 20 ألف مصاب، ولم يُنشر حتى الآن إحصاء اليوم.