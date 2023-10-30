سماع دوي انفجار في سماء حيفا المحتلة.. وصفارات إنذار في سديروت

وكالات

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الاثنين، بسماع دوي انفجار وصفته بالكبير في سماء مدينة حيفا الشمالية.

ونشرت الصحيفة مقطعي فيديو يظهران مقذوفاً يضيء في السماء قبل أن يختفي، وأشارت إلى احتمال أن يكون صاروخاً اعتراضياً انطلق بالخطأ بعد إنذار كاذب.

كما، أفادت الصحيفة، بأن صفارات إنذار دوت في سديروت وبلدات أخرى قريبة من قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي، أن الكثيرين من السكان الذين رحلوا عن سديروت في أعقاب هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر تشرين الأول عادوا إليها، رغم "الأوضاع الأمنية غير المستقرة".

وأشارت إلى السكان العائدين كانوا يقيمون في فنادق منذ أسابيع.