زراعة 27 ألف و160 فدان من محصول بنجر السكر فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أعلن المهندس موفق سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، زراعة 27160 فدانا حتى الآن من محصول بنجر السكر بأراضى المحافظة.

وأضاف أن محصول بنجر السكر يعد المحصول الاستراتيجى الأهم فى الموسم الشتوى ويتم زراعته على ثلاثة عروات متتالية، وأنه جارى عقد دورات بصفة مستمرة لمزارعى ومهندسى بنجر السكر بالبحيرة، للنهوض بإنتاجية المحصول وكذلك دعم المزارعين فى مرحلة التجهيز للزراعة وتحمل 50% من تكاليف التسوية والحرث، والتخطيط مما يقلل من تكاليف الإنتاج ويزيد عائد المزارع.

ووجه وكيل وزارة الزراعة بضرورة تكثيف المرور على المساحات المنزرعة بمحصول بنجر السكر، وعدم الإسراف فى عمليات الرى واستخدام المبيدات الموصى بها للوصول إلى أعلى إنتاجية لتحقيق أعلى عائد.

فيما أكد المهندس محمود هليل مدير عام الزراعة بالبحيرة، أنه قد تم التعاقد على المساحة المنزرعة بمحصول بنجر السكر والتى بلغت مساحتها حتى اليوم 27160.5 فدان ففى العروة الأولى تم زراعة 10943 فدان، والعروة الثانية تم زراعة 10065 فدان ، و العروة الثالثة تم زراعة 6153 فدان ولا تزال الزراعة مستمرة لاستكمال ما تم التعاقد عليه مع الشركات باجمالى 28902.5 فدان.