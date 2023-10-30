رفع 2300 حالة إشغال بهضبة الأهرام.. وغلق سنتر للدروس الخصوصية بجنوب الجيزة

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد إستهلاك الطاقة.

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام بتوجيه عدد من الحملات لرصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع.

وأسفرت الحملات، عن رفع 2300 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهى والكافيهات شملت (معدات، استاندات ، كراسى ، شاشات عرض، شيش، فتارين).

وتضمنت المضبوطات عدد من التروسيكلات والدراجات البخارية لمخالفتها قواعد المرور، وذلك لإعادة الانسيابية المرورية بشوارع القطاع.

وشدد محافظ الجيزة، على مواصلة شن الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.

وتابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة بشوارع العلا جارد والبحر الأعظم وترعه الزمر وجسر الكنيسة بالمنيب والتي ساهمت في تحقيق الانضباط بالإضافة الى غلق ورفع محتويات مركز للدروس الخصوصيه يعمل بدون ترخيص وبدون اي سند قانوني بشارع العلا جاردن بالمنيب مع اتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة لضمان عدم تكرار فتحه.