رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد ورش عمل المهارات الأدائية للمعلمين

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية ل منطقة الإسكندرية الأزهرية ، ورش عمل المهام الأدائية لمعلمي المرحلة الابتدائية بجميع التخصصات، تنفيذًا لتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية، تحت إشراف سمير عمر، مدير إدارة التوجيه الفني بالمنطقة، وموجهي العموم لجميع التخصصات.

وقال بيان الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم، إنه أكد خلال جولته على أهمية المشاركة في هذه التدريبات وورش العمل في خطة تطوير التعليم بالمعاهد الأزهرية، ودعمًا للمعلمين في تطبيق المنهج الجديد بالصف السادس.

فى سياق آخر تفقد الدكتور أيمن جاويش الوكيل الثقافي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية معاهد منطقة أبيس، والتي شملت معهد فتيات سامية التومي الإعدادي الثانوي، ومعهد بنين محمد رجب الإعدادي الثانوي، ومعهد كوثر النجار الابتدائي بأبيس 8؛ حيث تم متابعة سير العملية التعليمية بهم، وتنفيذ الانتدابيات إليها، والاطمئنان على تسليم الكتب للطلاب والمناهج للمعلمين وتفعيلها.