رئيس التمثيل التجارى يبحث مع وزير الصناعة بجنوب السودان التعاون المشترك

كتب إسلام سعيد

فى ختام زيارته للعاصمة جوبا الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى يلتقى كيول أتشيان وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب السودان، وذلك بحضور السفير معتز عبد القادر سفير مصر فى جوبا وقد شارك فى الاجتماع السادة وكلاء وزارة التجارة والصناعة بجنوب السودان.

وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات التى تهم الجانبين فى مجالات التجارة والصناعة وذلك بهدف زيادة حجم التبادل التجارى ومضاعفة حجم المشروعات المصرية فى دولة جنوب السودان للاستفادة من العلاقات المتميزة والأخوية بين القيادة السياسية فى كل من مصر وجنوب السودان.

أشار رئيس التمثيل التجارى الى النجاح الكبير الذى حققه معرض المنتجات المصرية بجنوب السودان والذى نظمته الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية بالتعاون مع الشركة المصرية الافريقية وذلك على مدار أربعة أيام والذى لاقى اقبالا كبيرا من جانب التاجر والمستهلك السودانى على المنتجات المصرية المعروضة والتى تنوعت من منتجات غذائية لملابس جاهزة وسجاد ومنظفات ومنتجات ألومنيوم وغيرها.

كما أضاف رئيس التمثيل التجارى أنه فى ضوء هذا النجاح والاقبال الكبير على المعروضات فانه سيتم دراسة اقامة مركز نوزيع دائم للمنتجات المصرية فى العاصمة جوبا يتم من خلاله عرض المنتجات المصرية والتعاقد عليها ، وقد رحب الوزير الجنوب سودانى بهذا الموضوع ووعد بتيسير عملية توفير قطعة ارض فى جوبا لاقامة مثل هذا المشروع والتى يمكن ان تكون باتباع اسلوب التاجير لمدة طويلة للشركة المصرية التى ستقوم باقامة هذا المشروع الهام.

أشار السيد وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان انه سيقوم بزيارة مصر على رأس وفد من الوزارة خلال الفترة من ٩ الى ١٥ نوفمبر وذلك للمشاركة فى معرض التجارة البينية الافريقية والذى سيعقد خلال هذه الفترة ، كما أشار الوزير الى رغبته فى زيادة التعاون بين وزارة التجارة المصرية ونظيرتها بجنوب السودان فى مجالات متعددة وخاصة فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين عام 2021، كما أبدى رغبته فى وجود تعاون بين غرفة تجارة جنوب السودان واتحاد الغرف التجارية المصرية وامكانية الاتفاق على الية هذا التعاون خلال زيارته المقبلة لمصر.

وعلى الجانب الآخر فقد أشاد بالدواء المصرى وجودته وطالب ببحث إمكانية إنشاء صيدلية كبرى لبيع وتوفير الدواء المصرى للمستهلك فى جنوب السودان خاصة فى ضوء تفوقه سعرا وجودة مقارنة بالدواء الصينى والهندى المتاح بالأسواق.

وأكد رئيس التمثيل التجارى على أهمية هذا الموضوع وإمكانية دراسته بالتعاون مع المجلس التصديري للأدوية وبحث امكانات تنفيذه خلال الزيارة المرتقبة للوزير الى جانب تنظيم الاجتماع مع اتحاد الغرف التجارية خلال الزيارة المشار اليها.

وفى ختام الاجتماع اتفق الجانبين على تفعيل اطر التعاون بين الجانبين سواء على مستوى وزارتى التجارة فى كلا البلدين او على مستوى رجال الاعمال الى جانب اقامة مشروعات مصرية جديدة على أرض جنوب السودان وخاصة فى قطاع الصناعة والبنية الأساسية واقامة مركز دائم لتوزيع وبيع المنتجات المصرية هناك.