ذا هيل عن اتصال "السيسي ـ بايدن": أكدا ضرورة خفض التصعيد وإقامة دولة فلسطينية

سلطت صحيفة ذا هيل الأمريكية الضوء على المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيرة الأمريكي جو بايدن لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة، مشيرة إلى أن الرئيسان أكدا ضرورة خفض التصعيد في القطاع ، والعمل علي منع اتساع دائرة الصراع.
قالت الصحيفة إنه خلال المكالمة، اطلع بايدن الرئيس السيسي على جهود الولايات المتحدة لمحاولة تجنيب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.
وقال البيت الأبيض إن بايدن تحدث مع الرئيس السيسي لاطلاعه على ما تفعله الولايات المتحدة لردع الجهات الفاعلة الإقليمية عن توسيع الصراع في غزة وما هي الجهود المبذولة لإطلاق سراح أكثر من 200 رهينة تحتجزهم الفصائل الفلسطينية
وقال البيت الأبيض: "أكد الرئيس بايدن والرئيس السيسي التزامهما بالعمل معًا لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية".
وكانت هناك مخاوف من أن القتال المستمر بين إسرائيل وحماس منذ الهجوم الأولي في 7 أكتوبر قد يتصاعد إلى مزيد من العنف في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ووقع ما لا يقل عن 19 هجومًا ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في الشرق الأوسط خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك أربع مرات في سوريا و12 مرة في العراق. ووقعت أيضا ثلاث هجمات جديدة يوم الخميس.
كما أعرب بايدن عن امتنانه وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لدور في تسهيل شحن المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة. وقال البيت الأبيض إن بايدن والسيسي ملتزمان بتسريع وزيادة المساعدات المتدفقة إلى غزة ابتداء من اليوم ثم بشكل مستمر.
وكانت المساعدات الإنسانية نادرة أيضًا في غزة، حيث لا تزال المستشفيات تعاني من نقص الإمدادات الضرورية لعلاج مرضاها. وبدأت المساعدات في العبور إلى غزة من مصر عبر معبر رفح بعد حوالي أسبوعين من اندلاع القتال، لكن بعض المنظمات الإنسانية والمسؤولين حذروا من أن الوضع في غزة قد يصبح أسوأ بدون وقود.
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