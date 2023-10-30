اليوم السابع
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ذا هيل عن اتصال "السيسي ـ بايدن": أكدا ضرورة خفض التصعيد وإقامة دولة فلسطينية

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:00 م
ذا هيل عن اتصال "السيسي ـ بايدن": أكدا ضرورة خفض التصعيد وإقامة دولة فلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت: نهال أبو السعود

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سلطت صحيفة ذا هيل الأمريكية الضوء على المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏مع نظيرة الأمريكي جو بايدن لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة، مشيرة إلى أن الرئيسان أكدا ضرورة خفض التصعيد في القطاع ، والعمل علي منع اتساع دائرة الصراع.

قالت الصحيفة إنه خلال المكالمة، اطلع بايدن الرئيس السيسي على جهود الولايات المتحدة لمحاولة ‏تجنيب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.‏

وقال البيت الأبيض إن بايدن تحدث مع الرئيس السيسي لاطلاعه على ما تفعله الولايات المتحدة لردع ‏الجهات الفاعلة الإقليمية عن توسيع الصراع في غزة وما هي الجهود المبذولة لإطلاق سراح أكثر من 200 ‏رهينة تحتجزهم الفصائل الفلسطينية

وقال البيت الأبيض: "أكد الرئيس بايدن والرئيس السيسي التزامهما بالعمل معًا لتهيئة الظروف لتحقيق ‏سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية".‏

وكانت هناك مخاوف من أن القتال المستمر بين إسرائيل وحماس منذ الهجوم الأولي في 7 أكتوبر قد ‏يتصاعد إلى مزيد من العنف في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ووقع ما لا يقل عن 19 هجومًا ضد ‏القوات الأمريكية وقوات التحالف في الشرق الأوسط خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك أربع مرات ‏في سوريا و12 مرة في العراق. ووقعت أيضا ثلاث هجمات جديدة يوم الخميس.‏

كما أعرب بايدن عن امتنانه وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لدور في تسهيل شحن المساعدات ‏الإنسانية للمدنيين في غزة. وقال البيت الأبيض إن بايدن والسيسي ملتزمان بتسريع وزيادة المساعدات ‏المتدفقة إلى غزة ابتداء من اليوم ثم بشكل مستمر.‏

وكانت المساعدات الإنسانية نادرة أيضًا في غزة، حيث لا تزال المستشفيات تعاني من نقص الإمدادات ‏الضرورية لعلاج مرضاها. وبدأت المساعدات في العبور إلى غزة من مصر عبر معبر رفح بعد حوالي ‏أسبوعين من اندلاع القتال، لكن بعض المنظمات الإنسانية والمسؤولين حذروا من أن الوضع في غزة قد ‏يصبح أسوأ بدون وقود.‏

 

 







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