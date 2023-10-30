خلى بالك أخطاء فى الدايت هتزود وزنك.. أهمها الريجيم القاسى

كتبت مروة محمود الياس

الكل يحلم بالحصول على الجسم المثالى، ولاشك أن الالتزام بنظام غذائى صحى هو الحل، فالدايت يساعد على التخلص من الوزن الزائد وكذلك الدهون الموضعية فى الجسم، وتدريجيا وبالمثابرة يصل الإنسان القوام الممشوق الذى يحلم به.

أوضح الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشارى الباطنة قصر العينى، أن النظام الغذائى الصحى كفيل بالتخلص من الوزن الزائد، ولا حاجة للخضوع لأنظمة الريجيم القاسية، لأنه يكفى أن يغير الإنسان من نمط حياته وطبيعة طعامه، ليحوله إلى صحى وخياراته تصبح جميعها متوافقة مع النظام الصحى، بعدها سوف يبدأ الجسم بالتخلص تدريجيا من الدهون الزائدة.

وتابع الدكتور عبد المنعم موضحًا أن أفضل ما يمكن الراغب فى نزول الوزن فعله، هو اتباع نظام صحى حياتى، بممارسة الرياضة بشكل يومى أو 4 مرات أسبوعيًا، بانتظام ومثابرة، مع الاهتمام بالحركة اليومية الدائمة وتغيير العادات غير الصحية، كالمشى ساعة يوميا، عدم الجلوس على المكتب لفترات طويلة، الاهتمام بالاستيقاظ مبكرًا والاهتمام بنوعيه ومواعيد الوجبات، عدم تناول الطعام بعد الثامنة مساءً تجنبًا لزيادة الوزن.

وأوضح أيضًا أنه لابد على من يرغب فى اذابه الدهون وانقاص الوزن، أن يغير نمطه الغذائى كليت، بالبحث عن الخيارات الصحية فى كل طعامه، على سبيل المثال، البدء فى التوقف عن كل الأطعمة السريعة تماما، والأطعمة الغنية بالدهون، وكذا الطعام المقلي والمشروبات المسكرة والغازية، يمتنع عنها مطلقا، فضلا عن البعد عن كل الحلويات والأطعمة المصنعة، والمسلمات.

وعلى الراغب فى التمتع بالقوائم المثالى، الاهتمام باستبدال الطعام غير الصحى، بالخضراوات والورقيات بشكل خاص، والاهتمام بطبق السلطة مع كل وجبة للشعور بالشبع لفترة أطول، إضافة للاهتمام بشرب المياه على مدار اليوم والاهتمام بالحبوب الكاملة كالقمح الكامل، والألياف المشبعة الموجودة فى الخضار والفاكهة، وعدم الإسراف فى تناول الفاكهة المسكرة بشدة كالمانجو والعنب والتين.

وحذر الدكتور عبد المنعم من اتباع أنظمة الريجيم القاسية، لأن الجسم حينها يشعر بنهم شديد فى أي وقت، ويكون عرضة لاكتساب الوزن بصورة أسرع واكبر بمجرد أن يتحكم النهم فى الانسان، كذلك يتعرض لمشكلات صحية كالضعف العام وفقدان العناصر الغذائية، كذلك يجب البعد عن التركيز على أطعمة معينة واحدة خلال نظام الدايت أو الأندية الصحية، حتى لا يعتاد الجسم عليها وينقصه باق العناصر الذى ينتج عن تنوع الطعام.

الاهتمام بشرب السوائل بجميع انواعها ما دامت لا تحتوى على سكريات ولا محليات صناعية أمر هام ايضا، كذلك الاهتمام بتنوع الطعام الصحى داخل النظام الغذائى، والتركيز على الأطعمة التى تمد بالتركيز والطاقة، كفاكهة الموز والخضروات الورقية، والحبوب الكاملة، والبروتين لبناء العضلات، ومنع تكون الدهون.