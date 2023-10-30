حبس 8 أشخاص لحيازتهم أسلحة بيضاء بقصد التشاجر فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة، بحبس 8 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة حيازة أسلحة بيضاء، بقصد التشاجر فى منطقة عين شمس.

البداية كانت باستقبال إحدى المستشفيات أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بعين شمس مصاب بجروح متفرقة بالجسم.

واتهمت والدة المصاب بعض الأشخاص بالتعدى على نجلها خلال مشاجرة بين نجلها وثلاثة أشخاص طرف أول، و5 أشخاص "من بينهم اثنين مصابين بجروح متفرقة) طرف ثانى، وجميعهم يحملون جنسية إحدى الدول ومقيم بالمنطقة.

وأضافت والدة المصاب أنه تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر وذلك بسبب خلافات سابقة فيما بينهم، ونتج عن ذلك الإصابات الخاصة بهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.