كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة مهمات حكومية بمخزن خردة بالعجوزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة بسرعة الفحص لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع سرقة أخرى من عدمه.

واعترف المتهمين في تحقيقات النيابة، بتحصلهم على المضبوطات من مخزن بمنطقة العجوزة، لتسليمها لمالك مخزن خردة لتصريفها بالاتفاق مع أمين المخزن المهمات الحكومية لشراء تلك المضبوطات.

وتبين من التحقيقات، أن تلك المضبوطات "مهمات حكومية" ومودعة بالمخزن لطرحها بمزادات عامة "عهدة أمين المخزن ".

وكان تم ضبط سائق وعاملان بحوزتهم 10 أعمدة إنارة منها 3 سليم والباقى مقطع لأجزاء ومجموعة من الكابلات الكهربائية طولها 200 متر تقريبا وسور حديدى بطول 5 متر وعربة يد حديدية محملة بعدد 2 أسطوانة غاز وأوكسجين بلمبة التقطيع – 80 ماسورة مختلفة الأحجام وزنوا 150 كيلو جرام، وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.