اليوم السابع
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الإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:59 م
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توقيع الكشف الطبى على 2942 مواطنا فى الواحات البحرية ضمن قافلة طبية مجانية

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:15 م
توقيع الكشف الطبى على 2942 مواطنا فى الواحات البحرية ضمن قافلة طبية مجانية توقيع الكشف الطبى على المواطنين بالمجان
كتبت - مرام محمد

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة.
 

تصريحات محافظ الجيزة جاءات خلال متابعة نتائج القافلة الطبية الشاملة التى نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وجامعة القاهرة لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان لأهالى مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى.

 

وأضاف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن القافلة الطبية التى تم تنظيمها تمكنت من توقيع الكشف الطبى على 2942 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان وذلك فى جميع التخصصات (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة - جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- علاج طبيعى - الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء).

 

بالإضافة إلى إجراء عدد 65 عملية جراحية بمستشفى الواحات البحرية وذلك على مدار 4 ايام خلال الفترة من الاثنين الموافق 2023/10/23 وحتى يوم الخميس الموافق 2023/10/26 ويأتى ذلك فى إطار دعم المناطق النائية بالقوافل الطبية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

 

وثمن محافظ الجيزة، الدور الحيوى الذى تلعبه مؤسسة حياة كريمة وجامعة القاهرة فى دعم سبل تنمية المجتمع، مؤكدا على إستمرار التعاون بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى الجيزة، لافتا محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم تلك المبادرات الصحية التى تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.

 

وشهدت القافلة عدد من الفعاليات المجتمعية لأساتذة جامعة القاهرة والتى تضمنت تقديم برامج تعليمية تثقيفية لرياض اطفال إضافة إلى التوعية لقضية تعليم الكبار ما بين الواقع والمأمول، وذلك بناءً على البروتوكول المبرم بين محافظة الجيزة ومستشفيات جامعة القاهرة ومؤسسة حياة كريمة.







حياة كريمة

قوافل طبية

محافظة الجيزة

الجيزة



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