تواجد جامعة حلوان فى 5 تخصصات مختلفة بتصنيف تايمز العالمي

كتب محمد صبحى

نجحت جامعة حلوان أن تتواجد في 5 تخصصات مختلفة في تصنيف تايمز العالمي "World University Rankings 2024 by subject"، حيث احتلت الجامعة فئة 800-601 دوليا، فى تخصص العلوم الصحية والمرتبة السابعة محليا.

وفى تخصص علوم الحياة، جاءت جامعة حلوان في 800-601 دوليا، وفي المرتبة العاشرة محليا، وفى تخصص الهندسة احتلت الجامعة فئة 1001 دوليا، والمرتبة الـ 25 محليا، كما جاءت الجامعة في الفئة 1000-801 دوليا، في تخصص العلوم الفيزيائية والمرتبة الـ 21محليا، وفي تخصص علوم الكمبيوتر، احتلت جامعة حلوان الفئة 601-800 دوليا، وفي المرتبة السابعة محليا.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في التصنيفات العالمية وتحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات، ويأتي هذا التقدم في إطار الإستراتيجية التي انتهجتها الجامعة لإظهار دورها العلمي والبحثي.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تحتوى على قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي، وتسعى دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم الباحثين.