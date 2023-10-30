تنفيذ ملتقى التوظيف الاول لطلاب التربية الفنية فى جامعة الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة الشباب بالشرقية، فعاليات الملتقى التوظيفى الاول لطلاب التربية الفنية بجامعة الزقازيق تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظمت كلية التربية ملتقى التوظيف التعليمى الثانى، والذى ياتى فى إطار حرص الجامعة لتوفير فرص تدريب للطلاب وتهيئتهم لسوق العمل، ومساعدة الخريجين الباحثين عن فرص عمل، وكذلك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لإجراء البحوث العلمية بمؤسسات التعليم الخاصة بمحافظة الشرقية.

وخلال كلمته أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، فى إطار التوجه العام للجامعة نحو المشاركة الفعالة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وربط سوق العمل بالجامعة، مؤكدا على أهمية هذه الملتقيات لتوفير فرص العمل للطلاب حديثى التخرج ومساعدتهم فى ايجاد الفرص المتاحة وفقا لتخصصاتهم العملية كما أن وزارة الشباب والرياضة تسعى ايضا نحو توفير فرص العمل للشباب بمختلف اعمارهم من خلال برامج تدريبية قبل واثناء وبعد فترة التخرج كما تنظم ملتقيات كبرى للتوظيف بمختلف التخصصات بالشراكة مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل امنه للشباب والحد من ظاهرة البطالة، كما دعى الدكتور محمود عبد العظيم الطلاب بمتابعة البرامج المقدمة من خلال مديرية الشباب والرياضة بالشرقية عبر وسائل التواصل المديرية ومراكز الشباب للالتحاق بالبرامج التدريبية المختلفة وملتقيات التوظيف التى تناسب كافة التخصصات العلمية والعملية.

وفى الختام توجه الدكتور هانى حلمى عميد كلية التربية النوعية بالشكر والتقدير لحضور الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة والحضور كما اهداه درع التكريم المقدم من كلية التربية النوعية -قسم التربية الفنية تقديرا للتعاون المثمر مابين كلية التربية النوعية ومديرية الشباب والرياضة رافق وكيل الوزارة السيد خليل الاخصائى بالإدارة العامة للشباب.