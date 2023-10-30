تنفيذي الشرقية يستعرض موقف طلبات التصالح وتقنين أراضي الدولة

استعرض المجلس التنفيذي ل محافظة الشرقية ، موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية والإعلانات وموقف التصالح في مخالفات البناء والمراكز التكنولوجية، وشدد على سرعة تحصيل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة.

وعرض المجلس برئاسة المحافظ الدكتور ممدوح غراب، موقف إدارة الأملاك بالديوان العام ، وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات التي تم البت فيها بلغت 850 عقدا وجار التعاقد عليها، بالإضافة إلى تسجيل 25 عقدا، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتحصيل باقي الأقساط المستحقة وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.

كما تم عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 117 ألفا و162 متغيرا منهم 96 ألفا و563 متغير ولاية المحافظة، و2557 متغيرا خارج ولاية المحافظة وتم الرد على 106 آلاف و679 متغيرا بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 90.5%، ليؤكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً لن نسمح لأحد بمخالفة القانون.

تطرق الاجتماع إلى عرض موقف الإعلانات خلال شهر أكتوبر الجارى، وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 1028 إعلانا مخالفا بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 1039 إعلانا وذلك طبقا للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء على منظومة التراخيص الجديدة وتمت الاشارة الي ان اجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 588238 طلبا وتم إنهاء 584896 بنسبة تنفيذ 99.43 % ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ادخال الكم المتراكم (الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين) على المنظومة الجديدة لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

كما تم استعراض موقف التصالح في مخالفات البناء، وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248636 وعدد الطلبات التي تم ادراجها طبقا للنموذج 6 بلغت 18313 وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 7 اللجنة الفنية بلغت 290 وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج 10 بلغت 18767 طلبا.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.