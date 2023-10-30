"تعليم الإسكندرية" يشدد على تفعيل مجموعات الدعم ويوم النشاط بالمدارس

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعًا مع مديري مدارس إدارة شرق التعليمية بمدرسة الشهيد خالد كمال عثمان، وذلك بحضور همت أبو كيلة مدير عام الإدارة ومحمد سليمان وكيل الإدارة ومديري المراحل التعليمية المختلفة للتعليم العام ( رياض أطفال ، ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي، رسمي لغات) والتعليم الفني بنوعياته (صناعى، زراعى، تجاري، فندقي، مزدوج).

وأكد مدير المديرية، ضرورة تفعيل مجموعات الدعم وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 لرفع وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية ، والالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية ، موضحًا أهمية العمل بروح الفريق وإعداد قادة جدد لخلق كوادر جديدة ، وحُسن التواصل مع أولياء الأمور لإعادة جسور الثقة بين المدرسة والمجتمع ، كما أشار إلى أهمية تفعيل يوم النشاط وممارسة كافة الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية ، مُشيرًا إلى أهمية دور المتابعة وتقويم الأداء في تذليل كافة العقبات التي قد تعوق العملية التعليمية.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة سير العملية التعليمية والتواصل مع مديري المدارس لنقل وتبادل الخبرات.